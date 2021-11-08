МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе-октябре 2021 года увеличила перечисления в бюджет РФ на 48,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,497 триллиона рублей, следует из сообщения ведомства. Проект о едином налоговом платеже на бизнес готов ко второму чтению

"За 10 месяцев 2021 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 5 497 миллиарда рублей, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 1 800 миллиарда рублей, или 48,7%. Федеральная таможенная служба обеспечивает формирование 27% доходов федерального бюджета", — говорится в сообщении.

Платежи, взимаемые при импорте товаров, составили 3,477 триллиона рублей. Их поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 29,6% на фоне оживления внешнеэкономической деятельности.

Платежи, взимаемые при экспорте товаров, составили 1,809 триллиона рублей, или 32,9% от общей суммы перечислений ведомства.

"На сумму таможенных платежей, взимаемых при экспорте, оказала влияние благоприятная конъюнктура мировых рынков энергоносителей, что даже на фоне очередного этапа налогового маневра, привело практически к двукратному росту нефтегазовых доходов. Фиксируется и значительный рост доходов от экспорта несырьевых и продовольственных товаров, что обусловлено введением вывозных таможенных пошлин на зерновые и отдельные виды металлов, лесоматериалов", — поясняется в сообщении.

Сумма прочих вывозных пошлин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 13,5 раза и составила 173,4 миллиарда рублей.