МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минкультуры более 1,8 миллиарда рублей в качестве поддержки на фоне пандемии, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице

"Выделить в 2021 году главным распорядителям средств федерального бюджета для предоставления субсидий в целях господдержки федеральных государственных бюджетных учреждений культуры в связи с ограничением доступа посетителей из-за распространения новой коронавирусной инфекции на оплату труда отдельных категорий работников… уплаты налогов и сборов, страховых взносов… оплату коммунальных услуг, оплату расходов", — говорится в распоряжении.

Согласно приложению, Минкультуры получит 1,82 миллиарда рублей, в том числе театрально-концертным организациям будет выделено 1,22 миллиарда рублей, а музеям – 606 миллионов рублей.