МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Роль БРИКС должна быть более весомой и отвечать потенциалу ее участников, считает президент РФ Владимир Путин. ВЭБ.РФ призвал банки БРИКС к ESG-трансформации

БРИКС – экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

"Конечно, в таком же ключе будем развивать сотрудничество в рамках БРИКС. Объединение, которое охватывает свыше 40% населения мира и более четверти сухопутной территории планеты. Роль БРИКС в международных делах должна быть более весомой и отличать возрастающему потенциалу стран-участников", — сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.