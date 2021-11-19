МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Президент России внес в Госдуму поправки о повышении уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Путин предложил распространить на финомбудсменов антикоррупционные нормы

В ходе совещания по социальным вопросам в четверг президент предложил повысить в 2022 году величину прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше темпов инфляции. В результате МРОТ должен вырасти до 13 890 рублей, а прожиточный минимум — до 12 654 рублей.

"Сегодня во исполнение своего решения президент РФ внес соответствующие поправки в Государственную думу. Сразу хочу сказать, это поправки в базовые законы, которые будут рассматривать наши коллеги из социального комитета. Но мы с вами прекрасно понимаем, и поручение президента рассмотреть в рамках бюджета, что поправки в базовые законы должны быть обеспечены финансированием", — сообщил Макаров.

В проекте федерального бюджета на следующий год уже заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Этого недостаточно, потому что подобные параметры серьезно отстают от темпов текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы, считает Путин. При этом он подчеркнул, что в Конституции России содержится положение о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. А это означает, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен увеличиться и МРОТ, отметил накануне президент.

При этом Путин поручил своей администрации подготовить необходимые правки и внести их на рассмотрение Госдумы, и просил депутатов поддержать их в ходе второго чтения проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы.

В этом году уровень прожиточного минимума в целом по России на душу населения составляет 11653 рубля, МРОТ — 12 792 рубля в месяц. В конце октября Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект из бюджетного пакета об увеличении МРОТ с 2022 года до 13 617 рублей в месяц.