МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал дополнительные условия, необходимые для "выращивания" госкомпаниями поставщиков из малого и среднего предпринимательства (МСП). Титов предложил переложить оплату ПЦР-тестов работников на государство

Госдума в январе приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий крупнейшим госкомпаниям готовить для себя поставщиков — субъектов МСП для их потенциального участия в закупках таких заказчиков.

"Идея в целом здравая, но весь вопрос в том, как она будет реализована. Госкомпании имеют главное — капитал для инвестиций, причём достаточно дешёвый. Кроме того, они знают номенклатуру продукции, которая нужна. Значит, есть шанс вырастить отечественного поставщика. В идеальной модели так быть, конечно, не должно, но по-другому в наших условиях, к сожалению, не работают",- сказал Титов, слова которого приводит его пресс-служба.

Поэтому, по мнению омбудсмена, требуются дополнительные условия. "Поставщики госкомпаний, формально относящиеся к МСП, зачастую во многом являются проводниками крупного и иностранного бизнеса. Поэтому должны выполняться три условия",- подчеркнул омбудсмен.

"Первое — поставщик должен иметь локализованный процесс производства. Второе – он должен работать в промышленном секторе или в сфере интеллектуальной собственности/hi-tech (с остальным у нас и так нормально). Третье — за всем этим должен быть адекватный контроль, а госкомпании должны отчитываться за то, как они "вырастили" поставщика. Тогда система может заработать, и реальные производственные МСП начнут вносить заметный вклад в эти, фактически государственные, закупки",- заключил Титов.

Сейчас корпоративные заказчики, осуществляющие закупки у субъектов МСП по закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" лишены возможности учить и подготавливать своих потенциальных поставщиков к тому, чтобы те в полной мере могли обеспечить необходимый уровень качества продукции и услуг.

Законопроект предоставляет крупнейшим заказчикам из числа госкомпаний, госкорпораций и некоторых других юрлиц, перечень которых определит правительство РФ, право утверждать и реализовывать за свой счет индивидуальные программы развития ("выращивания") поставщиков (исполнителей, подрядчиков) из числа субъектов МСП. Такие программы могут предусматривать оказание субъектам МСП финансовой, правовой, методической, информационной и иной поддержки в рамках индивидуальной карты их развития. Вести реестр этих программ и осуществлять мониторинг их реализации будет АО "Корпорация МСП".