МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в состав делегации, которая будет сопровождать Владимира Путина во время визита в Китай, включены министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов, глава Роснефти Игорь Сечин, а также сам Ушаков. Он также отметил, что по прилету российской делегации в Пекине пройдут переговоры на высшем уровне.

"Нашего президента будет сопровождать делегация, в состав которой войдут Лавров, Чернышенко, как глава основной межправительственной комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Также Ушаков, Шульгинов, министр энергетики, и Сечин", — сказал Ушаков.

Он отметил, что если бы ограничения из-за COVID-19 отсутствовали, российская делегация была бы куда масштабнее — не менее 20 человек.