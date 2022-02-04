МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пока не выбрал дату для послания Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в пятницу. При этом он подчеркнул, что, скорее всего, точная дата мероприятия будет названа в ближайшее время.

"Думаю, что в ближайшее время он определится с этой датой. Пока все, что я могу сказать", — отметил Песков.