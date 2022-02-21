МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз инфляции в стране в первом квартале текущего года до 8,5% в годовом выражении, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

"С учетом фактических данных за четвертый квартал 2021 года и январь 2022 года и предположения о сохраняющейся инерционности ценовых процессов, а также с учетом произошедшего в ноябре–январе ослабления курса рубля и более высокой, чем ожидалось ранее, экономической активности, Банк России повысил прогноз годовой инфляции на первый квартал 2022 года до 8,5% в годовом выражении", — сказано в документе.

Отмечается, что в части продовольственной инфляции сохраняются риски, связанные с урожаем овощей, а также мировой конъюнктурой. "Более быстрое, чем обычно, повышение доли их импорта в ближайшие месяцы дополнится влиянием произошедшего ослабления рубля. Кроме того, по прогнозу ФАО, в первом полугодии 2022 года ожидается сохранение дисбалансов спроса и предложения на глобальных рынках продовольствия, что также формирует проинфляционные риски", — пишет ЦБ.

Кроме того, рост цен на непродовольственные товары существенно превысил октябрьский прогноз Банка России, что во многом связано с недооценкой устойчивости процессов в условиях сохраняющегося давления со стороны высоких логистических затрат и удорожания сырья. В данном сегменте потребительского рынка в первые месяцы 2022 года следует ожидать сохранения высоких темпов роста цен, учитывая инерционность переноса затрат, указывает регулятор.

Главным источником волатильности в ценах на услуги являлся зарубежный туризм, напоминает ЦБ. По оценке регулятора, за исключением шока цен в зарубежном туризме в ноябре и его коррекции в декабре, в целом за последние несколько месяцев фактическая динамика цен на услуги совпадает с прогнозом Банка России.

"По сравнению с октябрьским прогнозом обновленный базовый прогноз предполагает более длительное сохранение логистических проблем на глобальных рынках, а также более слабый курс рубля из-за повышенной страновой риск-премии. Инфляционные ожидания экономических агентов также будут несколько выше, чем ожидалось в октябре, что станет оказывать дополнительное проинфляционное влияние на динамику цен. В то же время, несмотря на общее повышение инфляционного фона, Банк России ожидает постепенного снижения инфляционного воздействия, что будет отражаться в динамике устойчивых показателей инфляции (очищенных от волатильных или административно регулируемых компонентов)", — заключил Банк России.

Банк России в феврале повысил прогноз по инфляции в 2022 году до 5-6% вместо 4–4,5%. По ожиданиям ЦБ, в середине 2023 года годовая инфляция вернется к целевому значению 4% и останется вблизи него в дальнейшем.