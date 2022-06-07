МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуацию с инфляцией в стране удалось взять под контроль. Глава государства провел во вторник традиционное совещание по экономическим вопросам. Путин призвал обеспечить рост доходов россиян

Он сообщил, что по состоянию на 27 мая инфляция в годовом выражении составила 17,4%. При этом во второй половине прошлого месяца рост цен остановился.

"Начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке", — сказал Путин.

Глава государства отметил, что в такой ситуации есть как плюсы, так и минусы. Он призвал продолжить мониторинг ситуации "самым внимательным образом" и вовремя принимать необходимые решения.