МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Инфляцию в РФ сейчас нельзя считать устойчиво низкой, проинфляционные риски по-прежнему сильны, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Центробанк дал прогноз по инфляции на ближайшие три года

"Те очень низкие темпы роста цен, которые мы наблюдаем в последние недели, нельзя считать устойчиво низкой инфляцией. В большой степени они объясняются коррекцией цен после резкого роста в марте. И проинфляционные риски по-прежнему сильны", — сказала Набиуллина.

"Что касается снижения темпов роста цен, мы ожидаем, что он будет продолжать происходить. Действительно, будут уходить разовые факторы, но мы ожидаем, что и устойчивые компоненты — они сейчас снижаются, но они остаются выше четырех — и продолжат свое снижение", — добавила она.

Глава регулятора отметила, что внешние условия несут целый комплекс рисков для инфляции в РФ, среди них нефтяное эмбарго со стороны ЕС. От сочетания этих условий и того, как они будут развиваться во времени, зависит их суммарный эффект на экономику и инфляцию, подчеркнула Набиуллина. Набиуллина назвала главные цели политики Центробанка

"В случае сильного падения экспорта российской нефти через сжатие торгового баланса и ослабление рубля возникнет проинфляционное давление. Но многое зависит от того, какие объемы нефти удастся перенаправить на другие рынки и в какой мере снижение объемов компенсируется ценой. Это, в свою очередь, будет определяться расшивкой инфраструктурных, логистических проблем и спросом на новых рынках", — сказала глава ЦБ.

"Во-вторых, усиливаются риски глобальной рецессии. В случае их реализации мировой спрос на товары российского экспорта снизится, что через ослабление рубля внесет вклад в ускорение инфляции. В-третьих, снижение экспорта российских товаров может нести также и дезинфляционные риски — если компании из-за невозможности наладить экспортные цепочки будут вынуждены перенаправлять товары на внутренний рынок. В-четвертых, большое значение имеет динамика импорта, как быстро она сможет восстановиться и как будет соотноситься с динамикой экспорта", — добавила она.

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.