МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российская экономика снизится в текущем году на 5%, при этом годовая инфляция составит 13%, поделился ожиданиями глава банка "Открытие" Михаил Задорнов. МВФ повысил прогноз глобальной инфляции на 2022 и 2023 годы

"По году мы ждем (спада экономики — ред.) около 5%. Но спад не ограничится 2022 годом, сокращение российской экономики продолжится в 2023 году", — сказал он журналистам.

Банкир также ожидает, что в текущем году продолжится замедление инфляции в России — в декабре показатель опустится к 13% с текущих 15,3%. "Окончательную цифру по инфляции определит осень, потому что еще в августе — начале сентября мы увидим дефляцию, связанную с удешевлением продовольствия. А вот что будет в октябре-ноябре, во многом как раз определят цены в промышленности", — пояснил Задорнов.

Также "Открытие" прогнозирует, что в текущем году ЦБ сделает еще несколько шагов в направлении снижения ключевой ставки и опустит показатель к концу года до 7% с нынешних 8%.

Согласно прогнозу самого ЦБ, спад ВВП России в текущем году составит 4-6%, а инфляция будет на уровне 12-15%.