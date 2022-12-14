МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в декабре замедлились на 0,1 процентного пункта — до 12,1%, говорится в исследовании "инФОМ", выполненном по заказу Банка России.

Показатель замедляется второй месяц подряд: в октябре он составлял 12,8%, в ноябре снизился до 12,2%, а по итогам декабря — до 12,1%. До этого ожидания ускорялись в течение трех месяцев, начиная с августа.

Одновременно наблюдаемая населением инфляция в России в декабре резко снизилась — до 16,3% с 17,6%, вернувшись на уровни марта текущего года.

Согласно официальному прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в текущем году составит 12-13%, в 2023 году будет на уровне 5-7% и вернется к 4% в 2024 году.