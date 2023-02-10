МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему в рамках обзора денежно-кредитной политики будет оценивать изменение таргета по инфляции, который составляет сейчас 4%, санкции никак не влияют на этот вопрос, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. В ЦБ допустили снижение годовой инфляции весной

"Что касается изменения цели по инфляции, санкции никак не влияют на изменение цели по инфляции. Мы сейчас будем проводить обзор денежно-кредитной политики и будем рассматривать вопрос и цели, но речь не идет о повышении цели, скорее речь идет о возможном понижении таргета по инфляции", — заявила она.

"Вообще считаем такие игры с изменением таргета очень опасными. Его не надо менять, это как сдвижка ворот во время игры. Мы возвращаемся к цели по инфляции – в 4% из-за того, какой период переживает экономика, структурных изменений, но цель по инфляции у нас на данный момент остается неизменной – 4%", — сказала она.

Она также рассказала, что Банку России важно вернуть инфляцию к таргету, чтобы обеспечить доверие граждан и бизнеса.

"Один из ключевых показателей не столько наша ключевая ставка, сколько ожидания по инфляции, ценовая стабильность. Поэтому для нас очень важно вернуться к нашей цели для того, чтобы было доверие граждан и бизнеса к ценовой стабильности", — пояснила глава регулятора.