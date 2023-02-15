ВАШИНГТОН, 15 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден назначил заместителя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Лаэл Брейнард главным экономическим советником Белого дома, говорится в распространенном во вторник заявлении американской администрации. Белый дом реализует нефть из стратегических резервов США

"Сегодня президент Байден сделал объявление о ключевых членах своей экономической команды, в том числе о назначении Лаэл Брейнард на пост директора Национального экономического совета, а также о своем намерении назначить Джареда Бернстайна председателем Совета экономических консультантов", — следует из заявления Белого дома.

Байден, которого цитирует администрация, назвал в данной связи Брейнард "одним из ведущих макроэкономистов страны, обладающей необычайно глубокими познаниями в сферах внутренней и международной экономики". "Она являет собой доверенное лицо наших экономических институтов и понимает, как именно экономика влияет на жизни обычных людей", — указал президент США.

В начале февраля стало известно, что глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз покинет свой пост. По сообщениям американских СМИ, Диз планирует вернуться к работе в Принстонском университете. Брейнард, в свою очередь, до нынешнего назначения занимала должность вице-председателя ФРС с апреля 2022 года.