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2023
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ФБР считает причиной пандемии лабораторную утечку коронавируса
Макроэкономика
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ФБР США считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса, заявил в интервью Fox News директор ведомства Кристофер Рэй. "ФБР уже в течение какого-то... ПРАЙМ, 01.03.2023
макроэкономика, экономика, новости, коронавирус, сша, фбр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 1 мар — ПРАЙМ. ФБР США считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса, заявил в интервью Fox News директор ведомства Кристофер Рэй.
"ФБР уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане", — сказал он.
Рэй добавил, что правительство КНР при этом пытается мешать работе по установлению причин пандемии.