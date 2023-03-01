ВАШИНГТОН, 1 мар — ПРАЙМ. ФБР США считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса, заявил в интервью Fox News директор ведомства Кристофер Рэй. Covindex почти не изменился за две недели

"ФБР уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане", — сказал он.

Рэй добавил, что правительство КНР при этом пытается мешать работе по установлению причин пандемии.