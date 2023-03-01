ПЕКИН, 1 мар — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в феврале вырос с 50,1 пункта в январе до 52,6, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления КНР. Белоруссия намерена нарастить поставки калийных удобрений в Китай

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о спаде.

Поясняется, что PMI крупных предприятий в феврале составил 53,7 пункта, по сравнению с январем показатель вырос на 1,4 процентных пункта. PMI средних предприятий вырос на 3,4 – до 52, PMI малых предприятий увеличился на 4 процентных пункта – до 51,2.

Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства составил 56,7 пункта, увеличившись на 6,9 пункта, что указывает на стремительный рост производства в обрабатывающей промышленности. Индекс новых заказов увеличился на 3,2 процентных пункта, до 54,1 пункта, что свидетельствует о росте спроса на промышленном рынке.

Индекс сырьевых запасов в феврале повысился на 0,2 процентного пункта – до 49,8 пункта. Индекс занятости увеличился на 2,5 процентного пункта – до 50,2, что свидетельствует о росте востребованности рабочей силы в промышленности. Тем временем индекс поставок сырья в феврале по сравнению с январем повысился на 4,4 процентного пункта — до 52 пунктов.

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в феврале достиг 56,3 пункта.

По сравнению с январем PMI в непроизводственном секторе Китая увеличился на 1,9 процентных пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о спаде.