МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Действия нынешней администрации США спровоцировали сближение России и Китая, что является серьезной ошибкой Запада, заявил в интервью Radio Universum бывший чешский дипломат и экс-замминистра обороны Яромир Новотны. В США раскрыли правду о роли Белого дома во взрывах на "Северных потоках"

Он отметил, что "жесточайшие" санкции против России действуют уже год, однако ее экономика так и не рухнула. "Но индусы и китайцы продолжают преспокойно себе торговать с Россией. Как говорится, только дым коромыслом", — подчеркнул он.

По словам экс-дипломата, западные санкции лишь перенаправили российскую торговлю на восток. Запад делает ошибку, когда загоняет Россию в такую ситуацию. "Он гонит ее буквально в объятия Китая", — сказал он. По словам Новотны, бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру удалось расколоть блок Советский Союз — Китай, а президенту США Джо Байдену удалось создать блок Россия — Китай".

Как заявил бывший дипломат, американцы откровенно говорят о том, что их враг номер один — это Китай, и что Европа должна сама разобраться со своими отношениями с Россией, потому что у США на это не останется времени.

Отвечая на вопрос, почему на Западе предприняли ряд шагов, которые сблизили Россию и Китай, экс-дипломат заявил, что они "глупы". "Они просто настолько ослеплены, что совершают ошибки", — пояснил он.

Новотны подчеркнул, что Запад, признав "независимость" Косово, сделал так, что "перестало действовать международное право и воцарилось право сильнейшего".

Экс-дипломат признал также, что, "как выяснилось впоследствии", Украина готовилась неделей позже, чем началась спецоперация, "начать наступление для покорения Донбасса, и россияне ее опередили".

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