МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в марте упали до 10,7% с 12,2% месяцем ранее, это стало минимальным значением с марта 2021 года, говорится в исследовании "инФОМ", выполненном по заказу Банка России. Инфляция в России опустилась ниже десяти процентов впервые за год

Показатель резко замедлился после скачка в феврале — на 0,6 процентного пункта. До этого он уменьшался три месяца подряд, начиная с ноября 2022 года.

Наблюдаемая населением инфляция в России в феврале также снизилась — до 14,3% с 15%, что стало наименьшим значением с марта 2021 года.

Согласно официальному прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в текущем году составит 5-7% и вернется к 4% в 2024 году.