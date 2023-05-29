МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Итальянский бизнес, несмотря на давление Запада, не собирается уходить из России, покидать такой привлекательный рынок, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. Одна из стран НАТО сделала России "подарок", пишет СМИ

"Нынешняя ситуация тяжела психологически. Мы чуть ли не ежедневно находимся под давлением с самых разных стороны — итальянских, западных политиков, наших СМИ, своих коллег, наконец, из Франции, Германии, США, других стран, которые без конца звонят и интересуются: как ты еще не уехал из России, что ты там забыл?", — сказал он.

"Нам неприятно слышать подобные речи. Итальянский бизнес за последние три десятка лет глубоко проник в экономику России, инвестировал в нее миллиарды евро, десятки компаний открыли здесь предприятия. Мы не собираемся покидать такой привлекательный рынок", — добавил он.

По его словам, чем мощнее давление, оказываемое сейчас, тем сильнее становишься.

"Как не покажется странным, но итальянцы и русские очень похожи. Мы спокойны и расслаблены до поры до времени, пока, как говорится, "петух не клюнет". Но как только это происходит, как только наступает опасность, мы концентрируемся, становимся решительными и твердыми", — заключил Торрембини.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 29 мая в 11.00 мск.