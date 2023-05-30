МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Самым популярным направлением реализации социального контракта (СК) в России в 2021-2022 годах был поиск работы, доля таких СК составила 39% от общего количества, говорится в материалах Счетной палаты по итогам анализа оказания государственной соцпомощи на основании социального контракта в 2021 и 2022 годах. Россиянам раскрыли, кто и почему может получить 350 тысяч рублей от властей

"Анализ показал, что самым распространенным и востребованным направлением реализации соцконтракта является поиск работы. В 2021-2022 годах доля таких СК составляла 39% от общего количества соцконтрактов, их заключили с 220 тысячами граждан. Через три месяца после завершения СК продолжили работать 89% его участников, через год — 84%. При этом 60% из них трудятся на тех рабочих местах, на которые они трудоустроились с помощью соцконтракта", — сообщает контрольное ведомство.

Как отмечают аудиторы, второе по востребованности направление — развитие индивидуальной предпринимательской деятельности. Согласно материалам ведомства, за 2021-2022 годы по этому направлению заключено 156 тысяч СК (28%), а доля участников, у которых по результатам реализации СК повысились доходы, составила в среднем 71% (от 17 до 100% в разных регионах). При этом, у 37% среднедушевой доход семьи превысил региональный размер прожиточного минимума (от 11 до 76%), добавляют в Счетной палате.

В сельской местности, по мнению контрольного ведомства, наиболее востребован соцконтракт на развитие личного подсобного хозяйства. "За два года заключено 57 тысяч таких СК (10% от общего количества). После завершения их реализации продолжили вести личное подсобное хозяйство 86-89% участников", — говорится в материалах. При этом Счетная палата отметила, что ряд граждан, которые заключили социальные контракты по этому направлению, нуждаются в содействии при организации и ведении личного подсобного хозяйства, в том числе по сбыту произведенной продукции.

Последнее по популярности направление — заключение соцконтракта в связи с трудной жизненной ситуацией. "Всего за прошедшие два года их было заключено 125 тысяч (22%). При этом в 2022 году доля таких СК снизилась с 27% (в 2021 году) до 17%", — сообщается в материалах. Кроме того, в ходе анализа Счетная палата обратила внимание, что в большинстве субъектов РФ оказание материальной помощи по этому направлению не предусматривает разработку эффективных программ социальной адаптации, направленных на стабильное повышение доходов.

Аудиторы также отметили и другие недостатки. Так, одна из основных проблем в реализации соцконтракта, отмеченных Счетной палатой в ходе анализа, связана с финансированием этой меры поддержки. "Поскольку она имеет заявительный характер, предугадать, сколько человек придет за контрактами, очень трудно, в связи с чем выделенных средств может не хватать", — отмечают в ведомстве. Там также выявили недостатки в организации мониторинга условий жизни граждан после окончания срока действия соцконтракта. В качестве рекомендации Счетная палата предложила упростить эту процедуру, в том числе за счет сокращения ее периодичности и применения современных методов контроля.

Социальный контракт – это мера поддержки нуждающихся, которая предполагает взаимные обязательства человека и государства. В рамках социального контракта гражданин может получить помощь для развития своего дела, личного подсобного хозяйства, поиска работы или преодоления трудной жизненной ситуации. При этом человек берет на себя обязательства по выполнению действий, предусмотренных соглашением: прохождение обучения, стажировок, участие в собеседованиях и так далее.