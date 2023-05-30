МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Беспилотники попали в два жилых дома в Москве, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Украинские беспилотники пытались атаковать Севастополь

По его словам, один инцидент произошел на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

"Беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Разрушены фасад и остекление дома. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

"Беспилотник также попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТиНАО. Произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей. Пострадавших нет", — добавил он.

Также похожий на взрыв хлопок услышала в Красногорске (Павшинская Пойма) корреспондент РИА Новости. По ее словам, звук был похож на звук грома.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Он добавил, что в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, на данный момент в результате атаки никто серьезно не пострадал. Мэр призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

В префектуре Юго-Западного административного округа Москвы сообщили РИА Новости, что жителей трех подъездов дома на улице Профсоюзной, где произошел прилет БПЛА, эвакуируют.

"В настоящее время проводится эвакуация жителей 2, 3 и 4 подъездов. Пострадавших нет. Временный пункт размещения жителей открыт в ГБОУ города Москвы школа №170 имени А.П. Чехова. Алисултанов Анзор, первый заместитель префекта ЮЗАО Москвы, на месте падения БПЛА на улице Профсоюзной, координирует работу", — сказали в префектуре.