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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230530/840717060.html
Индекс доверия потребителей в США в мае снизился до 102,3 пункта
Макроэкономика
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Индекс доверия потребителей в США в мае сократился до 102,3 пункта с пересмотренного показателя апреля в 103,7 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Аналитики,... ПРАЙМ, 30.05.2023
макроэкономика, экономика, новости, индекс доверия потребителей сша
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в мае сократился до 102,3 пункта с пересмотренного показателя апреля в 103,7 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя до 99 пунктов с первоначального значения предыдущего месяца в 101,3 пункта.
Кроме того, индекс экономических ожиданий снизился до 71,5, пункта с пересмотренного уровня апреля в 71,7 пункта (первоначально показатель составлял 68,1 пункта).
Индекс экономических условий тем временем сократился до 148,6 пункта с пересмотренного значения апреля в 151,8 пункта (изначально апрельский показатель составлял 151,1 пункта).
Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.