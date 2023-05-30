МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в мае сократился до 102,3 пункта с пересмотренного показателя апреля в 103,7 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Все в прошлом: рубль май не уберег

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя до 99 пунктов с первоначального значения предыдущего месяца в 101,3 пункта.

Кроме того, индекс экономических ожиданий снизился до 71,5, пункта с пересмотренного уровня апреля в 71,7 пункта (первоначально показатель составлял 68,1 пункта).

Индекс экономических условий тем временем сократился до 148,6 пункта с пересмотренного значения апреля в 151,8 пункта (изначально апрельский показатель составлял 151,1 пункта).

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.