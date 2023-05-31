ВАШИНГТОН, 31 мая — ПРАЙМ. Комитет по регламенту палаты представителей во вторник вечером одобрил вынесение на рассмотрение полным составом палаты законопроекта о повышении потолка госдолга США, подготовленного в рамках соглашения между Белым домом и конгрессом и призванного не допустить дефолта в стране, свидетельствуют результаты голосования. Десантис: "долговая сделка" не исправила крена США в сторону банкротства

В поддержку дальнейшего обсуждения данной инициативы высказались семеро законодателей, против — шестеро, в том числе все четверо состоящих в комитете демократов. Таким образом, в среду законопроект будет вынесен на голосование с участием всего состава палаты. Для его принятия потребуется одобрение простого большинства, или 218 из 435 голосов.

Инициатива предполагает повышение потолка госдолга до января 2025 года в обмен на проведение предложенных Республиканской партией реформ. Среди прочего они включают перераспределение средств, выделенных на чрезвычайную помощь при пандемии COVID-19, а также перераспределение части финансирования Службы внутренних доходов США.

Как предупредила ранее глава американского минфина Джанет Йеллен, администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 5 июня. В таком случае, как неоднократно подчеркивалось, страна столкнется с дефолтом, который приведет к "экономической катастрофе" в самой стране и вызовет потрясения в мировой экономике. Однако, если в среду палата представителей одобрит законопроект по дефолту, он отправится на рассмотрение в сенат. Затем, в случае одобрения обеими палатами конгресса, инициатива поступит на подпись президенту Джо Байдену.