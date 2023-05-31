ВАШИНГТОН, 31 мая — ПРАЙМ. Всемирно известный американский мыслитель Ноам Хомский в интервью РИА Новости выразил надежду на то, что проект "общеевропейского дома", предложенный еще Советским Союзем, окажется востребованным в будущем, пока "не стало слишком поздно". Киссинджер заявил о "потерянных ориентирах" мировых держав

По его словам, не подлежит сомнению, что США при президенте Билле Клинтоне нарушили договоренности с СССР о нераспространении НАТО на восток, а при его преемниках пошли еще дальше, отказавшись от ряда ключевых соглашений в сфере контроля над вооружениями.

"С моей точки зрения, ничего из этого делать не следовало", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что существование договоренностей о нерасширении НАТО между президентом США Джорджем Бушем-старшим и его советским коллегой Михаилом Горбачевым подтверждают материалы из американских государственных архивов.

"Я также считаю, что предложение Горбачева об общеевропейском доме от Лиссабона до Владивостока без военных альянсов и общей работой над реализацией социал-демократического будущего имеет весомые достоинства… Надеюсь, что будущее будет благосклонно к видению Горбачева прежде, чем станет слишком поздно", — сказал Хомский.

В начале 2010-х российские власти предлагали ЕС вернуться к идее создания интеграционного пространства "Большой Европы" в тех же границах.

Пока же, по словам Хомского, на континенте с подачи американцев реализуется атлантистский проект, который с недавних пор "распространился на Индо-Тихоокеанский регион, где США стремятся подписать Европу на конфронтацию с Китаем".