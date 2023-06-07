МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Поддержка киевского режима указывает на "тупость" администрации США, заявила член палаты представителей конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Такер Карлсон указал на вину Киева в подрыве Каховской ГЭС

"Я не буду голосовать за финансирование Украины и стану биться против нее", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

По ее словам, вашингтонские политики "бьют в барабаны войны" и требуют от американцев за это платить.

"Вашингтон такой тупой, раз позволяет себе подобные вещи", — подчеркнула она.

Тейлор Грин неоднократно высказывалась против поддержки Киева.