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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230607/840770908.html
В конгрессе заявили о "тупости" властей США из-за поддержки Украины
Макроэкономика
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Поддержка киевского режима указывает на "тупость" администрации США, заявила член палаты представителей конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. "Я не буду... ПРАЙМ, 07.06.2023
макроэкономика, экономика, новости, конгресс сша, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Поддержка киевского режима указывает на "тупость" администрации США, заявила член палаты представителей конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
"Я не буду голосовать за финансирование Украины и стану биться против нее", — написала она в своем микроблоге в Twitter.
По ее словам, вашингтонские политики "бьют в барабаны войны" и требуют от американцев за это платить.
"Вашингтон такой тупой, раз позволяет себе подобные вещи", — подчеркнула она.
Тейлор Грин неоднократно высказывалась против поддержки Киева.