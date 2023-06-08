МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Расходы на зарплаты сотрудников в 2023 году выросли более чем у половины российских компаний, подавляющее их число стало тратить на зарплаты на 30% больше, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое есть у РИА Новости.

"Больше половины компаний (55%) увеличили расходы на зарплаты сотрудников в 2023 году. 90% из них тратят на зарплаты на 30% больше, чем в 2022 году", — говорится в исследовании, в котором приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов страны.

Еще 38% респондентов стали тратить больше средств на поиск и наем персонала: у 59% из них вырос бюджет на это в диапазоне до 20%. У трети опрошенных увеличились траты на производственное оборудование и материалы — в основном рост также составил до 20%. Каждая пятая компания стала больше расходовать на маркетинг и рекламу. Среди них 37% стали вкладывать в это на 11-20% больше, а 29% — на 21-30%.

Кроме того, у компаний выросли траты на обучение и развитие сотрудников (18%), на офисные пространства (13%), на инфраструктуру и оборудование (9%), на корпоративы (8%) и IT-инфраструктуру (6%). "Каждый пятый работодатель (20%) отметил, что не увеличивал никакие расходы в этом году", — добавили аналитики.

В целом у 40% компаний затраты в 2023 году выросли на 11-20%, у 24% рост составил до 10%, у 23% траты выросли на 21-30%, у каждого девятого респондента — на 31-50%. Рост трат выше 51% показали 2% компаний.

Однако работодатели не только увеличивали, но и сокращали расходы. 24% респондентов стали меньше средств отводить на корпоративы, 14% — на маркетинг и рекламу, каждый десятый — на офисы, 8% — на обучение персонала. Также 7% стали меньше тратить на зарплаты сотрудников и 6% — на найм персонала. "По 4% компаний сократили траты на IT-инфраструктуру и производственное оборудование. Только 2% респондентов отметили расходы на оборудование. Больше половины респондентов (56%) не сокращали расходы в 2023 году в сравнении с 2022 годом", — заключили аналитики.