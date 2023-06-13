Счетная палата: доходы Росалкогольрегулирования в 2022 году отстали от плана на 18 процентов
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Общий объем доходов Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка не достиг планируемых показателей и составил 82% от прогноза (1,3 миллиарда рублей) в прошлом году, говорится в материалах Счетной палаты по итогам проверки хода исполнения бюджета Росалкогольрегулирования за 2022 год.
"В отчетном году основным источником доходов Росалкогольрегулирования стала государственная пошлина за выдачу федеральных специальных марок производителям алкогольной продукции (63%). Размер этих поступлений составил 840 миллионов рублей или 144% к прогнозным назначениям. Вместе с тем общий объем доходов Службы не достиг планируемых показателей и составил 82% от прогноза (1,3 миллиарда рублей)", — сообщает контрольное ведомство.
Как отмечает аудитор Андрей Батуркин, слова которого приводятся в материалах, в общем объеме поступлений следует отметить значительное неисполнение прогноза доходов по государственной пошлине за лицензирование деятельности в области производства/оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Объем этих поступлений составил 255 миллионов рублей, или 30% от прогноза. "Это можно объяснить волнообразным характером лицензирования в этой сфере, так как лицензия на производство и оборот алкоголя выдается на 5 лет. Пик заявлений на выдачу лицензий был в 2021 году, в 2022 году отмечается снижение", — добавил он.
В Счетной палате добавляют, что расходы исполнены на достаточно высоком уровне – 99,3%. В части программных мероприятий Службы (как участника подпрограммы "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров" ГП "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков") все показатели достигнуты. При этом Счетная палата указала на необходимость оптимизации сроков достижения или изменения их плановых значений.
По итогам проверки, как сообщают аудиторы, были установлены нарушения и недостатки на общую сумму 3,2 миллиарда рублей — в основном они связаны с ведением бюджетного учета и отчетности. В частности, не полностью проведена инвентаризация активов и обязательств, что повлекло отражение в учете банковских гарантий за предоставление производителям алкогольной продукции федеральных специальных марок с истекшим сроком действия, сообщают в Счетной палате.
Кроме того, по результатам проверки аудиторы отметили, что в прошлом году не была произведена переоценка земельных участков в территориальных органах Службы, не отражены договоры аренды нежилых помещений, выявлены нарушения сроков постановки на учет объектов основных средств. Также установлены отдельные нарушения, связанные с несоблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок, сообщили в контрольном ведомстве.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230613/840808638.html