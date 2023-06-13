МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Общий объем доходов Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка не достиг планируемых показателей и составил 82% от прогноза (1,3 миллиарда рублей) в прошлом году, говорится в материалах Счетной палаты по итогам проверки хода исполнения бюджета Росалкогольрегулирования за 2022 год. Счетная палата доложила о расходах Росреестра в 2022 году

"В отчетном году основным источником доходов Росалкогольрегулирования стала государственная пошлина за выдачу федеральных специальных марок производителям алкогольной продукции (63%). Размер этих поступлений составил 840 миллионов рублей или 144% к прогнозным назначениям. Вместе с тем общий объем доходов Службы не достиг планируемых показателей и составил 82% от прогноза (1,3 миллиарда рублей)", — сообщает контрольное ведомство.

Как отмечает аудитор Андрей Батуркин, слова которого приводятся в материалах, в общем объеме поступлений следует отметить значительное неисполнение прогноза доходов по государственной пошлине за лицензирование деятельности в области производства/оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Объем этих поступлений составил 255 миллионов рублей, или 30% от прогноза. "Это можно объяснить волнообразным характером лицензирования в этой сфере, так как лицензия на производство и оборот алкоголя выдается на 5 лет. Пик заявлений на выдачу лицензий был в 2021 году, в 2022 году отмечается снижение", — добавил он.

В Счетной палате добавляют, что расходы исполнены на достаточно высоком уровне – 99,3%. В части программных мероприятий Службы (как участника подпрограммы "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров" ГП "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков") все показатели достигнуты. При этом Счетная палата указала на необходимость оптимизации сроков достижения или изменения их плановых значений.

По итогам проверки, как сообщают аудиторы, были установлены нарушения и недостатки на общую сумму 3,2 миллиарда рублей — в основном они связаны с ведением бюджетного учета и отчетности. В частности, не полностью проведена инвентаризация активов и обязательств, что повлекло отражение в учете банковских гарантий за предоставление производителям алкогольной продукции федеральных специальных марок с истекшим сроком действия, сообщают в Счетной палате.

Кроме того, по результатам проверки аудиторы отметили, что в прошлом году не была произведена переоценка земельных участков в территориальных органах Службы, не отражены договоры аренды нежилых помещений, выявлены нарушения сроков постановки на учет объектов основных средств. Также установлены отдельные нарушения, связанные с несоблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок, сообщили в контрольном ведомстве.