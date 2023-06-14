МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Арабские страны Персидского залива, на протяжении десятилетий имевшие статус союзников США в регионе, улучшили отношения с Пекином и Тегераном, а также сохранили прочные связи с Москвой, пишет Al Jazeera. США признали, что санкции привели мир к дедолларизации

Как отмечается, администрация президента Джо Байдена "похоже, в отчаянии от растущего влияния Пекина в богатом нефтью регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке".

Автор пишет, что политика Пекина "на самом деле, возможно, проще и в лучшей степени подходит автократам арабского региона, чем демократия Вашингтона".

"Администрация Байдена усиливает давление на некоторые арабские государства, ясно давая понять, что ее терпение на исходе. Америка предостерегала страны региона от оказания помощи России в уклонении от санкций и требовала, чтобы они выбрали чью—либо сторону — иначе столкнутся с гневом США и стран "Большой семерки". Но безрезультатно", — отмечается в материале.

Автор напоминает, что Саудовская Аравия до сих пор отказывала США в просьбе существенно увеличить добычу нефти, чтобы снизить ее рыночную цену и компенсировать влияние западных санкций на Россию — она поддерживала хорошие отношения с Москвой и медлила с поддержкой Киева.

"Средний палец, показанный Вашингтону" наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, как сообщается, сделал его чрезвычайно популярным политическим игроком в регионе.

Отмечается, что новую позицию в отношениях с Вашингтоном занял не только Эр-Рияд — это региональное явление. "ОАЭ, еще один союзник США, также наладили более тесные связи с Китаем, улучшили стратегические отношения с Францией и укрепили партнерство с Ираном, Россией и Индией. Временами это происходило в ущерб их отношениям с Америкой", — говорится в статье.

"Шесть ближневосточных стран — среди них Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет — недавно обратились с просьбой присоединиться к возглавляемой Китаем группе БРИКС

"Благодаря спутниковому телевидению и социальным сетям жители региона собственными глазами увидели преступления США в Ираке и их издевательства в Афганистане и не думают о них как о хранителе цивилизации, не говоря уже о непобедимой державе", — подчеркивает автор.

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