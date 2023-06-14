МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Для окончательного решения проблемы заторов на российско-китайской границе необходимо развивать инфраструктуру, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Россия ратифицировала соглашение с Китаем о поставках газа

"В долгосрочной перспективе, чтобы радикально решить проблему заторов на некоторых пунктах пропуска, необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры погранпереходов. Например, на пункте пропуска "Маньчжурия-Забайкальск" обе стороны уже построили 12 (шесть на въезд и шесть на выезд) своих полос движения, однако в трансграничной зоне, расположенной менее чем на одном километре в пределах России, еще не построена прямая полоса движения, в результате чего на российской стороне работает только две полосы (одна на въезд и одна на выезд), а из-за этого преимущества китайских полос движения (шесть на въезд и шесть на выезд) не реализуются полностью. Я верю, что после того, как этот отрезок дороги будет построен, проблема с заторами на данном пункте пропуска будет решена окончательно", — сказал он.

"С китайской стороны нет никаких ограничений по количеству российских грузовиков на въезд, а пропускная способность вполне способна удовлетворить потребности российской стороны. Из-за возникших с российской стороны заторов стороны решили с 15 мая перевести пункт перехода "Маньчжурия-Забайкальск" в круглосуточный режим работы, и ситуация с пробками там уже улучшилась", — заявил дипломат.

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