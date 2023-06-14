МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. По итогам 2023 года объем российско-китайской торговли может достигнуть 200 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Посол КНР призвал развивать инфраструктуру на российско-китайской границе

"В январе-апреле текущего года объемы двусторонней торговли продолжали стремительно расти и увеличились на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 73,148 миллиарда долларов. По итогам года, вероятно, будет решена поставленная главами наших государств задача довести объем двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов", — сказал он.

По словам посла, важную роль в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества сыграл визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Китай в мае этого года и прошедший в рамках этого визита российско-китайский бизнес-форум.

"В форуме участвовали более 1100 представителей органов центральной и местной власти и деловых кругов двух стран. Этот форум стал первым после пандемии масштабным офлайн-бизнес-мероприятием, которое проводят наши страны, он стал удобной площадкой для общения и сотрудничества между представителями деловых кругов двух стан. Он дал положительные результаты в плане контактов между предпринимателями двух стран, углубления их общения и сотрудничества", — заключил Чжан Ханьхуэй.

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