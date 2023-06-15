МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Служивший в составе ВСУ финский наемник отправил перед гибелью загадочное послание, пишет Ilta-Sanomat. Маск прокомментировал потерю ВСУ немецких танков Leopard 2

Военный поехал добровольцем на Украину после российского удара по Яворовскому полигону, в результате чего погибли десятки наемников. Он был зачислен в интернациональное подразделение ВСУ, где служила большая часть иностранцев.

Осенью финн участвовал в наступлении, в ходе которого был захвачен Херсон. После этого он ненадолго вернулся на родину, попытался немного поработать, но вскоре уехал обратно на Украину и продолжил служить, так как ему "понравилось".

По имеющейся информации, финн, по-видимому, погиб во время украинского контрнаступления в субботу.

В течение практически всего периода военных действий он поддерживал связь с корреспондентом Yle. "Когда я выберусь с передовой, вы получите отличный материал", — сообщил ему наемник незадолго до смерти.

Отмечается, в частности, что финн высказывался о недостаточном профессионализме ВСУ.

"Тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову", — отмечал он.

Погибшему было меньше 30 лет. Его тело сейчас хранится в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, на том направлении, где погиб наемник. На днях из Финляндии должна выехать за ним санитарная машина.

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