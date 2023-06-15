С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Риск вторичных санкций не повлиял на активность китайского бизнеса в РФ, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Бизнес прогнозирует рост доли расчетов в нацвалютах между Россией и КНР

"Санкционная политика Запада в отношение России носит экстерриториальный характер и предполагают введение вторичных санкций, однако это не повлияло на российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество и не изменило их общей траектории. Мы также с удовлетворением отмечаем, что в последние два года объем российско-китайской торговли существенно вырос, а интерес китайских компаний к инвестициям в российскую экономику растет, а не сокращается", — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что в этом году китайские компании еще более активно участвуют в российских выставках. "Это означает, что китайские компании готовы инвестировать в Россию и развивать торгово-экономическое сотрудничество. Общая тенденция такова, что наш торговый оборот и масштабы торгово-экономического сотрудничества непрерывно растут, растет заинтересованность китайских компаний в сотрудничестве с РФ", — заключил Чжоу Лицюнь.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.