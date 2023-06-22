МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Евросоюз пришел к выводу, что не может законным путем конфисковать замороженные российские активы, и вместо этого сосредоточился на способах их временного использования, пишет Bloomberg со ссылкой на подготовленный документ. Австрия призвала ЕС подойти к конфискации российских активов осторожно

ЕС рассматривает два варианта, продолжая изучать, как он мог бы использовать замороженные активы Банка России на сумму более 200 миллиардов евро и направить их на Украину, говорится в докладе.

Многие средства находятся в гиганте Euroclear Ltd., к первому кварталу этого года они принесли почти 750 миллионов евро. Ожидается, что блок запросит мандат на разработку этой политики у лидеров ЕС, когда они встретятся на следующей неделе в Брюсселе.

Как отмечается, в Евросоюзе не видят "надежного юридического пути, позволяющего конфисковать замороженные активы только на том основании, что эти активы подпадают под ограничительные меры ЕС". Вместо этого ЕС рассматривает направление прибыли от инвестиций на Украину. По словам людей, знакомых с вопросом, ряд крупных мировых банков обеспокоены тем, что присвоение российских активов может привести к принятию Москвой ответных мер против их оставшихся интересов в стране. Россия может усложнить жизнь иностранным банкам и нацелиться на их местный персонал, сказал исполнительный директор одного из финансовых организаций. Второй исполнительный директор сказал, что его банк не лоббирует напрямую, однако в принципе выступает против конфискации активов со стороны ЕС.

Европейский центробанк предупредил, что использование доходов от процентных ставок по активам может побудить держателей официальных резервов отвернуться от евро, говорится в докладе.

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