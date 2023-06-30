БРЮССЕЛЬ, 30 июн — ПРАЙМ. Страны ЕС намерены работать над использованием замороженных активов РФ не самостоятельно, а совместно с партнерами и в строгом соответствии с законами, говорится в документе по итогам обсуждения ситуации на Украине на саммите Евросоюза в Брюсселе.

"Евросовет подвел итоги работы, проделанной в отношении обездвиженных активов России, и предлагает Совету ЕС, верховному представителю ЕС и Еврокомиссии продолжить работу в соответствии с законодательством ЕС и международным правом и в координации с партнерами", — указывается в документе.