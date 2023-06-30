БРЮССЕЛЬ, 30 июн — ПРАЙМ. Евросоюз намерен использовать сверхприбыль от вложения замороженных в ЕС активов России для помощи Украине и рассчитывает получать не менее трех миллиардов евро в год, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Он выступал по итогам первого дня саммита в Брюсселе, на котором обсуждался вопрос использования активов РФ.

"Состоялись дискуссии по замороженным активам РФ, в которых особую роль играет Бельгия. 90% российских авуаров, замороженных в ЕС, находятся в Бельгии. Для нас важно, чтобы эти средства сыграли роль в восстановлении Украины… Мы сконцентрированы на сверхприбыли. Речь идет о сумме в размере трех миллиардов в год, которая могла бы быть получена", — сказал де Кроо журналистам.

По его словам, странам ЕС надо будет использовать такой юридический механизм, который не позволит нанести урон финансовой стабильности Евросоюза.

Перед саммитом высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что вопрос использования российских суверенных активов, замороженных в ЕС, по-прежнему вызывает противоречия среди членов Евросоюза, в том числе из-за возможных "побочных эффектов". Неосторожные действия могут, в частности, привести к уходу инвесторов с европейского финансового рынка. Европейский источник пояснил, что конфискация активов не рассматривается, речь идет о налогообложении сверхприбыли, которую получают компании за счет вложений российских денег. Но при этом ЕС должен всегда сохранять способность вернуть эти средства, поэтому "необходимо найти возможность заработать на этих средствах больше, чем проценты плюс сами замороженные авуары", указал он.

Лидеры ЕС октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".