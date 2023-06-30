БРЮССЕЛЬ, 30 июн — ПРАЙМ. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе традиционно высказались за продолжение военной поддержки Украине, но на этот раз с оговоркой, что такая поддержка будет осуществляться "без ущерба" для специфики политики безопасности и обороны отдельных стран союза, а также "с учетом" интересов безопасности и обороны всех стран ЕС. Лидеры Евросоюза призвали активизировать "зерновую сделку"

"Евросовет подчеркивает важность постоянных усилий государств-членов по содействию удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов", — говорится в распространенном по итогам первого дня встречи в верхах заявлении.

По сообщениям СМИ, ряд европейских государств, в том числе Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр, ранее выступили против долгосрочных обязательств по оказанию помощи Украине.