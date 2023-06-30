ПЕКИН, 30 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июне вырос до 49 пунктов против 48,8 в мае, однако уже третий месяц подряд показатель остается ниже психологической отметки в 50 пунктов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР. Назло себе: европейцы преподнесли российский авторынок китайцам на блюдечке

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о спаде.

PMI крупных предприятий в июне составил 50,3 пункта, по сравнению с маем показатель вырос на 0,3 процентного пункта. PMI средних предприятий вырос на 1,3 – до 48,9, PMI малых предприятий упал на 1,5 процентных пункта – до 46,4.

Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства составил 50,3 пункта, увеличившись на 0,7 пункта, что указывает на некоторый рост производства в обрабатывающей промышленности. Индекс новых заказов увеличился на 0,3 процентного пункта, до 48,6 пункта, что свидетельствует о сохраняющемся росте спроса на промышленном рынке.

Индекс сырьевых запасов в июне упал на 0,2 процентного пункта – до 47,4 пункта. Индекс занятости также снизился на 0,2 процентного пункта – до 48,2, что свидетельствует о сокращении востребованности рабочей силы в промышленности. Тем временем индекс поставок сырья в июне по сравнению с маем упал на 0,1 процентного пункта — до 50,4 пункта.

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в июне упал до 53,2 пункта.

По сравнению с маем PMI в сфере услуг снизился на 1,3 процентных пункта, но тем не менее шестой месяц подряд остается выше психологической отметки в 50 пунктов.