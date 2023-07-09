МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в воскресенье в Пекине, заявила, что США и Китай добились определенного прогресса и могут построить здоровые экономические отношения. США будут стремиться к здоровой конкуренции с КНР на благо обеих стран

Йеллен 6-9 июля находится в Китае с визитом, который, по ее словам, дает возможность отладить связи между странами во избежание недопонимания в ситуации, когда американцы принимают меры в интересах национальной безопасности.

"Я думаю, что мы достигли определенного прогресса, и я думаю, что мы можем создать здоровые экономические отношения, которые принесут пользу обеим странам и всему миру", — заявила Йеллен во время выступления, трансляция которого велась на YouTube-канале минфина США.

Она также отметила, что управление отношениями между США и КНР – "непростое дело", но несмотря на сложности, они не предопределены. Йеллен уверена, что в будущем Вашингтон и Пекин будут общаться чаще.