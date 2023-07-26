МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Современному российскому рублю 26 июля исполняется 30 лет: именно в этот день началась денежная реформа 1993 года, когда Россия впервые в новейшей истории начала эмитировать свой, а уже не советский рубль, а бывшим республикам Союза также пришлось перейти на собственные валюты. Инфляция в России сохраняет умеренный рост, заявил Путин

В результате реформы Банк России поборол неуправляемый оборот рублей, эмитированных новыми пятнадцатью центральными банками, и российский валютный рынок очистился от бесконтрольной массы денег, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Однако руководитель Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов положительно оценил эту денежную реформу, а директор Банковского института НИУ ВШЭ, экономист Василий Солодков назвал ее запоздалой.

"Я не припомню, чтобы это имело какой-то драматический эффект для граждан. Насколько я помню, реформа была проведена достаточно корректно. Людей информировали о том, что поступают в оборот новые купюры, но они имеют хождение равное и с теми купюрами, которые были и прежде, но до определенного времени, но и потом будут приниматься с какими-то процедурами", — говорит Мамонтов.

"Люди часто путают реформу 1993 года и реформу Павлова (реформу 1991 года, часто называемую по фамилии премьер-министра СССР Валентина Павлова). Та была действительно скандально проведена — происходило изъятие крупных купюр у населения. Это затронуло многих, у кого были большие сбережения наличными или в Сбербанке", — добавляет он.

ВАЛЮТНАЯ АНАРХИЯ

Мамонтов считает, что позитивный эффект у реформы 1993 года был, потому что до нее рубли, которые эмитировались во всех республиках бывшего СССР за исключением Прибалтики, поступали на российский валютный рынок. Эксперт вспоминает механизм работы валютного рынка до реформы. Это выглядело так: через посредников держатели крупных сумм обменивали рубли на валюту либо на бирже, либо через коммерческие банки по определенному курсу. Валютные резервы в РФ были истощены, поэтому валюты не было даже для своих собственных структур, тем более, что она была в основном спекулятивной. МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году

"Было очень удобно занять в рублях, потом выставить заявки, продать рубли за доллары, потом доллары продавали через несколько дней — спекулянты делали годовой доход или до несколько сот процентов в рублях. В это играли все те, кто эмитировал рубли бесконтрольно в республиках, где вообще не только денежных, но порой и политической власти не было. Была такая своеобразная "финансовая махновщина", — припоминает он.

Солодков считает, что реформа "запоздалая, потому что либерализация цен произошла в январе 1992 года". Все разумные экономисты тогда предполагали, что либерализация цен будет сопровождаться выпуском Россией своей валюты. Он также указывает, что эмитирование пятнадцатью центральными банками безналичных рублей и выдача кредитов ими послужили основной для гиперинфляции и прочих факторов, которые случились в 1992 году.

Он добавляет, что в конечном итоге на этот же путь стал российский Центральный банк, выдавая так называемые централизованные кредиты, то есть при инфляции 2400% в год кредиты выдавались под нулевую ставку. Это обвалило валютный рынок. И только летом 1992 года расчеты между бывшими союзными республиками стали проводить через корсчета в Центральном банке РФ, то есть с запозданием на полгода.

"И то, это не решило проблемы. Почему? Потому что у большинства союзных республик сальдо счета текущих операций России было отрицательным, и Россия точно также, как и для российских предприятий, стала выдавать так называемые "технические" кредиты для финансирования отрицательного сальдо при том, что ставка по этим кредитам тоже была равна нулю. В результате была раздута безумная инфляция и что самое смешное – это называлось жесткой денежно-кредитной политикой, или шоковой терапией по польскому образцу, к которой она не имела никакого отношения по факту.

"В 1993 году у нас свами впервые появляется российский рубль. После этого стало понятно, что и союзным республикам надо переходить на свои валюты, и России думать, что с этим рублем будет", — говорит директор Банковского института НИУ ВШЭ. По мнению экономиста, это опоздание с реформой имело далеко идущие последствия для экономики и рубля.

ЗАЯКОРИТЬ ЦЕНЫ

"Я хочу напомнить, что в 1993 году курс был 1 доллар – 1000 рублей… Смысл в том, что когда появилась своя валюта, то ею как-то можно было управлять. Но проблема была в том, что была накоплена огромная инфляция. Эту инфляцию можно было подавлять только с помощью жесткой денежно-кредитной политики. Но если это делать, то возникал вопрос: чем занимались 1,5 года до этого? Поэтому была придумана так называемая "теория якоря", — вспоминает Солодков. Россияне поставили рекорд, но он не радует, пишут СМИ

При "теории якоря" за счет резервов Центрального банка и за счет международных займов фиксировался курс рубля по отношению к доллару: он мог колебаться за год не более чем на 13%. И считалось, что на тот момент, поскольку большинство российских предприятий уже не работает, то цены на импорт стабилизируются, и инфляция упадет.

"Что в итоге мы получили? Мы получили относительно стабильный рублевый курс по отношению к доллару и, однако высокую рублевую инфляцию. А это привело к тому, что люди стали из долларов уходить в рубли, рубли вкладывать в какие-то активы: сначала это были банковские депозиты, потом ГКО, а потом обратно уходить в доллары", — раскрывает подробности он.

"То есть постольку, поскольку курс доллара практически не менялся, а по рублю платили гигантские проценты, это помогало тем людям, которые смекнули зарабатывать в долларах под 800% годовых под гарантию российского Центрального банка и Министерства финансов Российской Федерации. Таких вещей больше в истории я не знаю. И совершенно естественно это привело к дефолту 1998 года, потому что никакая экономика этого не выдержит. Эта политика называлась "финансовая стабилизация", — говорит эксперт.

Дальше рубль упал до 30 рублей за 1 доллар – это 1998 год, после этого до 2008 года он немножечко укреплялся: за счет того, что были большие нефтяные доходы, курс дошел до 24 рублей за доллар, отмечает директор Банковского института НИУ ВШЭ.

Мамонтов считает, что повторение денежной реформы 1993 года было отчасти в деноминации 1997 года, когда убрали три нуля, но тогда она носила совсем другой характер и преследовала другие цели. По его мнению, и эта новая реформа 1997 года тоже была очень серьезно подготовлена, никаких конфликтных ситуаций она не вызывала – ни у мирового сообщества, ни у юридических лиц, ни у физических лиц.

ПОВТОРЕНИЯ НЕ БУДЕТ

Повторения же в ином виде денежной реформы в России никто из экспертов не ожидает. Исследование выявило, сколько россиян полностью отказались от наличных

"Реформа носит либо не конфискационный, либо конфискационный характер, например, в пользу бюджета, казны и т.д. Но в данном случае это невозможно, потому что сейчас другая структура государственного управления и управления финансами. Таких целей нет и главное – они и не нужны. Деноминировать тоже нет смысла – что толку, что мы уберем два нуля?", — говорит Мамонтов.

"Когда меняют одни купюры на другие, в этом ничего страшного нет, это постоянно происходит. Другое дело, что у нас в конце 1997 года была деноминация, когда убрали три нуля. Сейчас пока говорить о деноминации рано, но если мы с вами будем дальше такими темпами двигаться, то скоро, очевидно, будет деноминация. Например, у нас сейчас доллар стоит 90 рублей, это больше похоже на курс доллара к японской иене (на текущий момент 1 доллар США стоит порядка 141,3 иены – ред.). Покупательная способность рубля в таком соотношении небольшая", — отмечает Солодков.

"Поэтому деноминация проводится не для борьбы с инфляцией, а чтобы людям было удобнее обращаться с денежной единицей. Но сейчас Центральный Банк РФ о деноминации не говорит. Его примерно год назад спрашивали об этом, там сказали, что пока не планируют, поэтому я о деноминации говорю чисто умозрительно. Если мы дойдем до курса доллара в 200-300 рублей, очевидно, тогда может потребоваться деноминация, или 1 доллар: 1000 рублей, как это было в 1993 году", — заключает он.