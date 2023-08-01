МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Американская политика полномасштабных экономических санкций в отношении России не привела к ожидаемому результату по ряду причин, рассказал политолог Джон Миршаймер в беседе с Аароном Мате, текстовая версия которой размещена на портале GrayZone. СМИ: Британия позволяет поставлять в Россию оборудование в обход санкций

"Я думаю, что русские справились лучше, чем даже ожидали, и уж точно лучше, чем ожидал я", — отметил эксперт.

Он добавил, что если бы США добились большего успеха с санкциями, то все равно бы не удалось "поставить русских на колени".

"Мы бы не нанесли им серьезного поражения. И причина очень проста. Русские считают, что они сталкиваются с экзистенциальной угрозой на Украине", — подчеркнул Миршаймер.

Он пояснил, что если встает угроза существованию, то тот, кто с этим сталкивается, оказывается способен преодолеть "огромную боль", лишь бы не быть побежденным на поле боя.

"Так что я думаю, что санкции были обречены с самого начала. Я думаю, если вы внимательно посмотрите на то, что произошло с тех пор, то станет совершенно ясно, что русские были в отличном положении, чтобы обойти санкции, в общем и целом", — подчеркнул политолог.

Он добавил, что ограничительные меры и не способны ничего сделать против такой страны, как Россия, "которая так богата природными ресурсами и имеет всевозможных потенциальных торговых партнеров, способных заменить потерянных на Западе".