2023-08-08T06:53:26+03:00
2023-08-08T06:53:26+03:00
2023-08-08T06:53:26+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230808/841327633.html
СМИ оценило влияние западных санкций на жизнь россиян
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Наложенные на Россию западными странами санкционные меры, по всей видимости, практически не оказали никакого влияния, написал в статье для американского издания The New York Times... ПРАЙМ, 08.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, сша, россия, санкции против рф, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Наложенные на Россию западными странами санкционные меры, по всей видимости, практически не оказали никакого влияния, написал в статье для американского издания The New York Times Роджер Коэн.
Он отметил лишь такие, примеры, как закрытие в России магазинов Dior, где на входе висят объявления "Закрыто по техническим причинам". Также автора "позабавило" переименование компаний из стран Запада, покинувших Россию — так, где был Starbucks, стало StarsCoffee.
Он также отметил "безупречно чистое" метро, "переполненные" рестораны, где предлагается популярная японско-русской кухня фьюжн.
"Люди совершают бесконтактные платежи за большую часть товаров посредством мобильных телефонов. Также в Москве до неприличия много роскошных автомобилей, а интернет работает безупречно, как и по всей России", — отметил он.
Коэн констатировал, что нигде не увидел каких-либо следов вооруженного конфликта.
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