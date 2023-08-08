МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Наложенные на Россию западными странами санкционные меры, по всей видимости, практически не оказали никакого влияния, написал в статье для американского издания The New York Times Роджер Коэн.

Он отметил лишь такие, примеры, как закрытие в России магазинов Dior, где на входе висят объявления "Закрыто по техническим причинам". Также автора "позабавило" переименование компаний из стран Запада, покинувших Россию — так, где был Starbucks, стало StarsCoffee.

Он также отметил "безупречно чистое" метро, "переполненные" рестораны, где предлагается популярная японско-русской кухня фьюжн.

"Люди совершают бесконтактные платежи за большую часть товаров посредством мобильных телефонов. Также в Москве до неприличия много роскошных автомобилей, а интернет работает безупречно, как и по всей России", — отметил он.

Коэн констатировал, что нигде не увидел каких-либо следов вооруженного конфликта.

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