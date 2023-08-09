МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Банк России допускает увеличение ключевой ставки в сентябре: для ее сохранения должны реализоваться дезинфляционные риски, которых на текущий момент не наблюдается, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Путин объяснил повышение Центробанком ключевой ставки

Банк России на заседании 21 июля повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых. Тогда же ЦБ немного изменил сигнал по ключевой ставке, отметив, что по-прежнему допускает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления.

"Для того чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны действительно реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются", — сказал Заботкин в интервью газете "Известия" в ответ на вопрос о возможном решении ЦБ по ставке в сентябре.

Заботкин напомнил, что нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года – 8,5% — допускает возможность ее сохранения без изменений. "Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем", — отметил зампред ЦБ.

"ДКП направлена на то, чтобы вернуть и стабилизировать инфляцию на целевом уровне 4% на долгосрочном горизонте. В конечном счете реализуется тот размер повышения ставки, который потребуется для решения этой задачи. А исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более, чем одно лишь июльское повышение", — заключил Заботкин.