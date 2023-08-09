Зампред ЦБ Заботкин: Банк России допускает увеличение ключевой ставки в сентябре
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Банк России допускает увеличение ключевой ставки в сентябре: для ее сохранения должны реализоваться дезинфляционные риски, которых на текущий момент не наблюдается, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
Банк России на заседании 21 июля повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых. Тогда же ЦБ немного изменил сигнал по ключевой ставке, отметив, что по-прежнему допускает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления.
"Для того чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны действительно реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются", — сказал Заботкин в интервью газете "Известия" в ответ на вопрос о возможном решении ЦБ по ставке в сентябре.
Заботкин напомнил, что нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года – 8,5% — допускает возможность ее сохранения без изменений. "Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем", — отметил зампред ЦБ.
"ДКП направлена на то, чтобы вернуть и стабилизировать инфляцию на целевом уровне 4% на долгосрочном горизонте. В конечном счете реализуется тот размер повышения ставки, который потребуется для решения этой задачи. А исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более, чем одно лишь июльское повышение", — заключил Заботкин.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230809/841345437.html