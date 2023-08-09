МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Юань в первом полугодии 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года обогнал доллар и евро по доле в структуре платежей во внешнеэкономической деятельности (ВЭД) российских компаний, при этом более половины денежного оборота приходится на юрлиц, предоставляющих финансовые услуги, рассказали РИА Новости аналитики МТС-банка. Доля рубля в российском экспорте выросла в июне до 42 процентов

"Значительные изменения произошли в структуре платежей. Если в первом полугодии 2022 года 49,2% транзакций в ВЭД проходили в долларах США, 36,7% — в евро и 12,8% — в китайских юанях, то в первом полугодии 2023 года юань вышел на первое место — 47,7% от общего количества платежей в ВЭД, далее доллар — 35,7% и евро — 7%", — выяснили аналитики, проанализировав данные клиентов-юрлиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Лидерами по денежному обороту в рамках ВЭД в первом полугодии 2023 года стали компании, работающие в сфере предоставления финансовых услуг — их доля 53,9%. Также в топ-5 вошли компании, работающие в сферах производства автотранспортных средств (7,5%), обработки данных и предоставления услуг по размещению информации (2,9%), неспециализированной оптовой торговли (2,8%) и в области связи на базе беспроводных технологий (1,5%).

При этом в первом полугодии прошлого года по обороту лидировали юрлица, работающие в области связи на базе беспроводных технологий (50,6%), финуслуг (10,1%), а также компании из сфер оптовой торговли металлами и рудами (5,8%), компьютерами и периферийными устройствами (2,5%) и программным обеспечением (2,4%), добавили аналитики.

А вот по количеству зарегистрированных бизнесов самыми популярными сферами в ВЭД в первом полугодии 2023 года оказались неспециализированная оптовая торговля (7%), оптовая торговля прочими машинами и оборудованием (3,3%), вспомогательная деятельность, связанная с перевозками (2,4%), разработка компьютерного ПО (2,3%) и оптовая торговля бытовыми товарами (1,8%).

Аналитики также обратили внимание на то, что, по данным банка, в первые шесть месяцев этого года количество участников ВЭД выросло на 80% по сравнению с таким же периодом годом ранее. Экспортеров и импортеров стало больше на 45% и 46% соответственно. А денежный оборот в импорте увеличился на 31%, в экспорте – на 19%. "В 2022 году произошла основательная реструктуризация российской внешней торговли,… в текущем году процесс трансформации ВЭД продолжается", — заключили аналитики.