ПЕКИН, 9 авг — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в июле 2023 года сократился на 0,3% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления КНР.

За первые семь месяцев 2023 года индекс потребительских цен в стране увеличился на 0,5% по сравнению с январем-июлем прошлого года.

CPI в городах в июле упал на 0,2% по сравнению с прошлым годом, а в сельской местности — на 0,6%. Продовольственные товары подешевели на 1,7%, цены на непродовольственные товары остались на уровне прошлого года, потребительские подешевели на 1,3%, услуги подорожали на 1,2%.

Цены на фрукты в июле в годовом выражении выросли на 5%, на овощи и зелень упали на 1,5%, цены на мясо снизились на 14%, в том числе свинина подешевела на 26%.

Услуги здравоохранения в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 1,2%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 2,4%, на транспорт и связь упали на 4,7%, цены на жилье выросли на 0,1.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в июле в годовом выражении снизился на 4,4%.

По итогам 2022 года инфляция в Китае составила 2%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2023 году CPI составит около 3%.