МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Дефляция в Китае в июле в основном обусловлена снижением цен на продовольственные товары, что может быть сезонным фактором, говорят экономисты Citi. Инфляция в Китае в июле сократилась до 0,3 процента

Они не придают большого значения разовому снижению цен, но отмечают, что перспективы инфляции негативны на фоне подавленных настроений потребителей в связи с усилением проблем рынка недвижимости.

"Для поддержки экономики и цен необходимо своевременно принять стимулирующие меры", — считают экономисты Citi.

Они полагают, что такие интенсивные меры могут быть приняты в 3-м квартале, и будут следить за реакцией рынков на стимулирование.