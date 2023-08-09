2023-08-09T10:59:00+03:00
2023-08-09T10:59:24+03:00
2023-08-09T10:59:00+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230809/841351693.html
Экономисты назвали причину дефляции в Китае, учитывая сезонный фактор
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Дефляция в Китае в июле в основном обусловлена снижением цен на продовольственные товары, что может быть сезонным фактором, говорят экономисты Citi. Они не придают большого... ПРАЙМ, 09.08.2023
макроэкономика, экономика, мировая экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/84134/05/841340567.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84134/05/841340567.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84134/05/841340566.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84134/05/841340566.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84134/05/841340554.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84134/05/841340554.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20230809/841346268.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Дефляция в Китае в июле в основном обусловлена снижением цен на продовольственные товары, что может быть сезонным фактором, говорят экономисты Citi.
Они не придают большого значения разовому снижению цен, но отмечают, что перспективы инфляции негативны на фоне подавленных настроений потребителей в связи с усилением проблем рынка недвижимости.
"Для поддержки экономики и цен необходимо своевременно принять стимулирующие меры", — считают экономисты Citi.
Они полагают, что такие интенсивные меры могут быть приняты в 3-м квартале, и будут следить за реакцией рынков на стимулирование.