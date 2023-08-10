МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Украинских беженцев, осевших в Литве, все чаще стали лишать крова владельцы жилых помещений, пишет Delfi. Украинку привели в ярость русскоязычные надписи в метро Праги

Власти и волонтерские организации объясняют подобные меры финансовыми трудностями и "усталостью от мигрантов".

С начала конфликта в республике временное убежище получили более четырех миллионов беженцев, однако для большинства из украинцев Литва стала лишь транзитной страной. На более длительный срок осталось несколько десятков тысяч человек.

Изначально благодаря гражданским инициативам украинцам было несложно найти жилплощадь, а позже "появилась усталость", часть владельцев стала испытывать материальные проблемы — в результате значительное число беженцев покинули жилье недобровольно.

Отмечается, что сейчас украинцы занимаются поисками жилья на длительный срок, но им помогла бы компенсация с целью кратковременного съема на время поиска.

При этом 40 процентов украинцев все еще проживают в тех же жилых помещениях, где они поселились сразу же, как только приехали в Литву.