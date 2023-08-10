РИМ, 10 авг — ПРАЙМ. Национальный союз потребителей (Unc) подверг серьезной критике правительство Италии за провал планов по борьбе с инфляцией, указав, что выявленная официальной статистикой в июле тенденция к некоторому снижению цен является явно недостаточной. Италия приостановила выдачу россиянам "золотых виз" за инвестиции

Согласно обнародованным в четверг данным Национального института статистики (Istat), индекс потребительских цен вырос в июле на Апеннинах на 5,9% в годовом исчислении. За месяц этот показатель снизился всего на 0,5%.

"Это снижение, установленное при помощи мерного стаканчика, недостаточно", — с иронией прокомментировал эти данные президент Unc Массимилиано Дона.

"Инфляция снижается, только семьи этого не замечают. Фактически взлетевшие до звезд цены остаются на уровне июня, как в целом, так и на продовольственные товары. Рост цен на пищевые продукты в июне в годовом исчислении составил 11%, в июле — 10,7%, а стоимость "потребительской корзины" выросла на 10,2%, тогда как месяц назад этот индекс равнялся 10,5%. Короче говоря, правительству следовало бы решиться на серьезные меры по борьбе с инфляцией и признать, что его планы относительно антиинфляционного квартала с треском провалились", — заявил он.

По словам Доны, для обычной итальянской семьи с двумя детьми инфляция на уровне 5,9% означает дополнительные ежегодные расходы в размере 1699 евро, из которых 823 евро необходимы только для того, чтобы справиться с подорожанием еды и безалкогольных напитков, а еще 340 евро пойдут на рост тарифов на коммунальные услуги. Для семьи с одним ребенком дополнительные расходы составляют 1548 евро. "Рекорд принадлежит многодетным семьям с более чем тремя детьми. Их общие годовые расходы выросли на 1917 евро, причем более чем на тысячу евро на "потребительскую корзину", — констатировал он.

В начале августа Unc выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимся быстрым ростом цен на продовольственные товары. Эксперты союза потребителей сформировали рейтинг 20 товаров, цены на которые максимально выросли в Италии в годовом исчислении. Первую строчку в этом списке занимает сахар, который по сравнению с июлем 2022 года подорожал сразу на 47,3%. На втором месте находится оливковое масло, цена на которое увеличилась на 30,1%. Замыкает тройку рекордсменов картофель, подорожавший на 27,3%.

В группу продовольственных товаров, цены на которые увеличились более чем на пятую часть, входят также такие важные для средиземноморской диеты продукты, как рис (27%) и свежие овощи (20%). Еще около десятка товаров подорожали более чем на 15%. В их числе – консервированное молоко (19,4%), пиво (17,7%), безалкогольные напитки (17,2%), мороженое (17%) и маргарин (15,1%).