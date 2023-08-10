МИНСК, 10 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Белоруссии в июле замедлилась до 2,7% с 2,9% в июне, следует из сообщения национального статкомитета страны. Годовая инфляция в США ускорилась в июле впервые с июня 2022 года

"Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2023 года по сравнению с июнем 2023 года составил 100,3%, с декабрем 2022 года – 103,3%", — говорится в сообщении на сайте статкомитета. По сравнению с июлем прошлого года цены выросли на 2,7%.

"Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле 2023 года по сравнению с июнем 2023 года составил 100,3%, с декабрем 2022 года – 102,3%", — сказано в сообщении.

По данным статкомитета, потребительские цены на продовольственные товары в июле выросли на 0,1% по сравнению с июнем, на 3,2% по сравнению с декабрем и на 3,9% — по сравнению с июлем 2022 года. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,2% к июню и на 1,1% к декабрю, снизившись при этом на 2% по сравнению с июлем прошлого года. Цены на услуги выросли к июню на 0,7%, к декабрю – на 6,2%, а к июлю 2022 года – на 7,1%.

Глава Национального банка страны Павел Каллаур в апреле говорил, что инфляция в Белоруссии в 2023 году составит прогнозируемые 7-8%, если не будет новых шоков для экономики. В середине июля эксперты ЕАБР прогнозировали, что в ближайшие месяцы годовая инфляция в Белоруссии замедлится до 2–2,5%, но в четвертом квартале она ускорится.

По итогам 2022 года инфляция в Белоруссии составила 12,8%, превысив прогноз властей в 6%.