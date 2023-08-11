МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Одна из самых больших проблем Украины заключается в неспособности самой решать свою судьбу, пишет Rzeczpospolita. "Другом США быть опасно": поляки признали свою ошибку

Как отмечается, от Киева Запад требует успехов в контрнаступлении, однако ВСУ не могут их продемонстрировать. В этих условиях правительство Владимира Зеленского демонстрирует существенную зависимость от поставок оружия из западных стран.

Кроме того, имеется понимание, что большое влияние на завершение конфликта будет иметь Владимир Путин.

Исход конфликта также будет определяться внешними факторами, в том числе сменой политических сил в США, России и странах Европы, говорится в статье.

С другой стороны, затяжное наступление и "зимний тупик" могут повлиять на внутриполитическую ситуацию в США — вопросы о поддержке ими конфликта в год выборов зазвучат громче.

Медленные темпы наступления и существенные потери ВСУ частично связывают с тем, что Россия тщательно подготовилась к обороне.

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