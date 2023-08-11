МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. У Украины, как страны, будущего нет, "мощнейшая" экономика была потеряна из-за неверного вектора в сторону сотрудничества с Западом, а не с Россией, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Мое убеждение, что у Украины, как страны, будущего нет. Она не состоялась. Шанс был — в 1991 году был уникальный шанс: Украине досталась мощнейшая экономика, мощнейшая промышленность — космическая, ракетная, авиационная, выгоднейшее транзитное значение — все трубы шли через Украину. Мощнейшее порты, интеллектуальные города — Харьков, Днепропетровск, Донецк, где были высшие учебные заведения, академии", — рассказал Балицкий.

По его словам, именно "благодаря европейскому вектору" население Украины за эти годы сократилось.

"А если бы вектор был бы с Россией, был бы таможенный союз или другая форма интеграции, то вся промышленность Украины работала бы. Страна была бы целая, и у Украины был бы шанс. Сегодня у Украины шансов нет. И люди, живущие в Запорожской области, уже не связывают свое будущее с Украиной, хотя в начале еще такие поползновения были", — резюмировал Балицкий.